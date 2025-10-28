На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об угрозе затопления тысяч бойцов ВСУ

Mash: 4 тыс. бойцов ВСУ может затопить в Волчанске из-за атак на водохранилище
Oleksandr Klymenko/Reuters

Около четырех тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой затопления из-за ударов по Белгородскому водохранилищу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что вода от водохранилища может дойти до Волчанска Харьковской области, откуда наносились удары по водохранилищу. Там располагаются оборонные линии 57-й и 58-й бригад ВСУ, которые может смыть водой. Удерживать населенный пункт в таких условиях будет невозможно, пишет Mash.

По данным канала, ВСУ уже четыре раза пытались атаковать плотину Белгородского водохранилища, из-за чего существует угроза затопления расположенных вблизи населенных пунктов. В этом случае выход реки Донец из берегов продлится не больше двух недель, указали авторы материала.

В первый раз украинские военные атаковали плотину водохранилища в Белгородской области 25 октября. Ответственность за удары взял на себя командующий подразделением Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным «Мадьяр». Он сообщил, что удары был нанесены «птицами» его подразделения. По словам Бровди, в результате атаки ВСУ дамба получила повреждения.

Ранее в Госдуме призвали «ползти к кладбищу» ответственных за удар по белгородской дамбе.

