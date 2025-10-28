На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На подлете к Москве сбили беспилотники

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны уничтожили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Max.

Градоначальник отметил, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Вечером 27 октября Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на столицу дронов.

Утром 27 октября мэр Москвы сообщил, что подразделения ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов противника.

До этого в Минобороны России заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 193 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ. Наибольшее количество дронов — 47 — перехватили в Брянской области. В Калужской области отразили атаку 42 беспилотников, в столичном регионе — 40. При этом 34 из этих летательных аппаратов направлялись в сторону Москвы.

Ранее в Донецкой народной республике перехватили дрон чешского производства, несший 100-килограммовую авиабомбу.

