Два беспилотника попытались атаковать Москву

Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Утром 27 октября Собянин сообщил, что подразделения ПВО за ночь уничтожили 30 БПЛА. Мэр отметил, что на месте падения обломков работали экстренные службы.

До этого в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 193 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Наибольшее количество дронов — 47 — перехватили в Брянской области. В Калужской области отразили атаку 42 беспилотников, в столичном регионе — 40. При этом 34 из этих летательных аппаратов направлялись в сторону Москвы.

Ранее в ДНР перехватили дрон чешского производства, несший 100-килограммовую авиабомбу.

