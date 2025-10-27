Губернатор подтвердил обнаружение обломков беспилотников в Туле

На прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов в Туле обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«На месте работают специалисты оперативных служб. Ситуация на контроле», — написал глава региона.

Утром 27 октября Миляев сообщил, что над территорией региона были сбиты 32 беспилотника. Губернатор уточнил, что в результате этой атаки никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Днем 27 октября Telegram-канал Myslo сообщил, что из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Мясново в Туле эвакуировали жильцов. По его данным, эвакуация связана с ночной атакой украинских беспилотников на Тульскую область — рядом с жилым домом обнаружили часть БПЛА. Всего из здания вывели 200 человек, для них организовали пункты временного размещения.

