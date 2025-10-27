На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор подтвердил обнаружение обломков беспилотников в Туле

Губернатор Миляев: элементы БПЛА нашли на территориях нескольких домов в Туле
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

На прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов в Туле обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«На месте работают специалисты оперативных служб. Ситуация на контроле», — написал глава региона.

Утром 27 октября Миляев сообщил, что над территорией региона были сбиты 32 беспилотника. Губернатор уточнил, что в результате этой атаки никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Днем 27 октября Telegram-канал Myslo сообщил, что из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Мясново в Туле эвакуировали жильцов. По его данным, эвакуация связана с ночной атакой украинских беспилотников на Тульскую область — рядом с жилым домом обнаружили часть БПЛА. Всего из здания вывели 200 человек, для них организовали пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что Россия начала операцию по погружению Украины во тьму.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами