В Китае оценили испытания «Буревестника»

МИД КНР: Пекин обратил внимание на испытание Россией ракеты «Буревестник»
Министерство обороны РФ

Власти Китая обратили внимание на испытание Россией крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат.

26 октября президент России Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете ракеты «Буревестник». Снаряд пролетел 14 тыс. км и находился в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытания «Буревестника» не должны повредить контактам России и Соединенных Штатов Америки. Представитель Кремля добавил, что сейчас отношения между странами находятся на минимальном уровне.

Ранее эксперт назвал «Буревестник» революцией ядерного сдерживания.

