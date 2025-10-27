На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил, что российские военные продвигаются на добропольском выступе

Пушилин: ВС РФ продвигаются на добропольском выступе, несмотря на переброску ВСУ
true
true
true
close
Юрий Войткевич/РИА Новости

Подразделения российской армии продвигаются на добропольском выступе, несмотря на переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что российские войска продвигаются в направлении населенного пункта Шахово.

«Наши подразделения продолжают и удерживать позиции во многом, а также еще и продвигаться в направлении Шахова (Октябрьское), что тоже является, скажем так, из стратегических соображений достаточно важно», — отметил Пушилин .

Также он заявил, что большая часть Красноармейска находится под контролем Вооруженных сил России. По словам Пушилина, на территории города ведутся ожесточенные бои.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил о сложной ситуации в Покровске (российское название — Красноармейск). По его словам, в городе и соседних районах сложилась напряженная обстановка.

Ранее на Западе оценили вероятность скорого краха России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами