Жителей Башкирии предупредили об опасности атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности ввели на всей территории Башкирии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по республике.

«Объявлена беспилотная опасность», — заявили в ведомстве.

На этом фоне оперативные службы призвали жителей покинуть открытые участки, а также не подходить к окнам в помещениях.

Утром 27 октября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны сбили 193 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. По одному дрону уничтожили в Самарской, Липецкой и Белгородской областях. В Оренбургской и Тамбовской областях перехватили по две цели, в Воронежской и Ростовской областях — по четыре, в Орловской области — семь. Еще 10 беспилотников нейтрализовали в Курской области, 32 — в Тульской области, 40 — в столичном регионе, 42 — в Калужской области. Больше всего БПЛА — 47 — ликвидировали в Брянской области.

26 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что три украинских дрона атаковали движущиеся автомобили в деревне Бугаевка. В результате пострадали два человека. Водитель внедорожника Chevrolet Niva получил легкие ранения мягких тканей, а пассажирка «Газели» — осколочные проникающие ранения.

Ранее в Белгородской области беспилотник нанес удар по грузовику.