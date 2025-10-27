На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Башкирии предупредили об опасности атаки БПЛА

МЧС РФ: в Башкирии ввели режим беспилотной опасности
true
true
true
close
Depositphotos

Режим беспилотной опасности ввели на всей территории Башкирии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по республике.

«Объявлена беспилотная опасность», — заявили в ведомстве.

На этом фоне оперативные службы призвали жителей покинуть открытые участки, а также не подходить к окнам в помещениях.

Утром 27 октября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны сбили 193 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. По одному дрону уничтожили в Самарской, Липецкой и Белгородской областях. В Оренбургской и Тамбовской областях перехватили по две цели, в Воронежской и Ростовской областях — по четыре, в Орловской области — семь. Еще 10 беспилотников нейтрализовали в Курской области, 32 — в Тульской области, 40 — в столичном регионе, 42 — в Калужской области. Больше всего БПЛА — 47 — ликвидировали в Брянской области.

26 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что три украинских дрона атаковали движущиеся автомобили в деревне Бугаевка. В результате пострадали два человека. Водитель внедорожника Chevrolet Niva получил легкие ранения мягких тканей, а пассажирка «Газели» — осколочные проникающие ранения.

Ранее в Белгородской области беспилотник нанес удар по грузовику.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами