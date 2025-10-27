На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА на подлете к столице

Собянин: силы ПВО сбили летевшие на Москву четыре дрона
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Ночью 27 октября Собянин сообщил, что еще два беспилотных летательных аппарата попытались атаковать столицу. Предыдущий налет на Москву был зафиксирован менее чем за 25 минут до этого.

Накануне столицу атаковали шесть БПЛА. Первый был нейтрализован около 5:02. Остальные сбили в 17:41, 21:49, 22:04 и 22:11.

Поздно вечером 26 октября Тульскую область атаковали восемь беспилотников. Подразделения ПВО их уничтожили. При этом никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Власти обратили внимание местных жителей на то, что в регионе действует режим опасности атаки БПЛА, и призвали избегать открытых пространств, держаться подальше от окон и не снимать работу средств ПВО.

Ранее при налете БПЛА на Луганск пострадали домашние животные.

Атаки БПЛА на Россию
