Володин оценил ракету «Буревестник»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул значимость ракеты «Буревестник» для укрепления российской обороноспособности и обеспечения глобальной безопасности. Об этом он написал в своем сообщении на платформе Мах.

«Буревестник» позволит повысить обороноспособность нашей страны, защиту ее суверенитета, а также будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире», — написал Володин.

Кроме того, он выразил признательность всем специалистам, участвовавшим в создании и тестировании ракеты.

26 октября президент РФ Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», оснащенной ядерной силовой установкой. Герасимов доложил, что ракета совершила полет протяженностью 14 тысяч километров и оставалась в воздухе на протяжении 15 часов, продемонстрировав способность преодолевать существующие системы противовоздушной обороны. По итогам доклада Владимир Путин распорядился начать подготовку к принятию этого комплекса на вооружение российской армии.

Ранее сообщалось, что «Буревестник» может «зависать» перед поражением цели на несколько дней.