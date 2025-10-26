В Минобороны сообщили об успехах группировки войск «Запад» в зоне СВО

Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его данным, военные группировки нанесли поражение личному составу и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Александровка, Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР), а также Нечволодовка, Кутьковка, Моначиновка и Купянск Харьковской области.

Как заявили в ведомстве, противник потерял до 230 бойцов, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей. Военнослужащие «Запада» уничтожили семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

26 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин провел совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях в зоне СВО. Глава государства побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

Во время заседания он, в частности, отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.