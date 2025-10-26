На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили об успехах группировки войск «Запад» в зоне СВО

Минобороны: группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его данным, военные группировки нанесли поражение личному составу и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Александровка, Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР), а также Нечволодовка, Кутьковка, Моначиновка и Купянск Харьковской области.

Как заявили в ведомстве, противник потерял до 230 бойцов, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей. Военнослужащие «Запада» уничтожили семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

26 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин провел совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях в зоне СВО. Глава государства побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

Во время заседания он, в частности, отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами