Российские средства ПВО за сутки уничтожили более сотни украинских дронов

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 116 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило российское Минобороны.

В ведомстве уточнили, что вместе с дронами были также перехвачены три управляемые авиабомбы.

Этой ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 82 дрона Вооруженных сил Украины над регионами России. Больше всего целей — 30 — ликвидировали в Брянской области. Еще 26 беспилотников сбили в воздушном пространстве Тульской области, семь — над акваторией Черного моря, по четыре — в Краснодарском крае, Рязанской области и над акваторией Азовского моря.

В пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщали, что в Донецкой народной республике за минувшую неделю сорвали почти 400 атак украинских беспилотников, направленных против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры. По данным ведомства, комплекс радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратил 387 попыток нанесения ударов. Большая часть дронов была ликвидирована над Донецком и Макеевкой — 268 аппаратов, еще 119 сбили в районе Горловки.

Ранее в Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на подстанции ЛЭП.