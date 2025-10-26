Путин призвал защищать мирных жителей при зачистке территорий в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО, заявил, что Вооруженные силы Украины используют гражданское население в качестве живого щита. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул необходимость принимать все меры для обеспечения безопасности мирных жителей, которым военные противоположной стороны прикрываются во время боевых действий.

Путин также отметил, что при освобождении территорий от ВСУ необходимо оказывать местным жителям помощь и организовывать их эвакуацию в безопасные районы.

При этом Путин поручил военным соблюдать международные гуманитарные нормы в обращении с пленными и принять меры по безопасности мирного населения. Он отметил необходимость строго действовать в рамках международных гуманитарных норм и российских законов в обращении с захваченными бойцами в ходе специальной военной операции, подчеркнув, что это обязательное требование для командиров группировок войск.

