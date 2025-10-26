Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку провести контратаку в районе села Константиновка в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что в операции были задействованы силы 225-го отдельного штурмового полка украинских войск.

«Штурмовая группа заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена комплексным огневым поражением», — подчеркнул он.

25 октября в российских силовых структурах сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ нанесли удар по скоплению бойцов 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ во время построения личного состава в Сумской области. Атаке подверглась группа украинских солдат в районе населенного пункта Дмитровка, расположенного недалеко от государственной границы. При выполнении задачи российские военнослужащие применили дроны типа «Герань» и артиллерийские орудия.

В тот же день журналисты РИА Новости со ссылкой на источник написали о перегруппировке сил ВСУ в Сумской области. По данным агентства, в данный момент командование украинских войск пытается восстановить боеспособность штурмовых подразделений на этом участке фронта.

Ранее военные ВС РФ поразили эшелоны с техникой украинских формирований в Сумской области.