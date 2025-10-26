На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы отразили контратаку ВСУ в Сумской области

ТАСС: у Константиновки в Сумской области ликвидировали штурмовую группу ВСУ
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку провести контратаку в районе села Константиновка в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что в операции были задействованы силы 225-го отдельного штурмового полка украинских войск.

«Штурмовая группа заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена комплексным огневым поражением», — подчеркнул он.

25 октября в российских силовых структурах сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ нанесли удар по скоплению бойцов 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ во время построения личного состава в Сумской области. Атаке подверглась группа украинских солдат в районе населенного пункта Дмитровка, расположенного недалеко от государственной границы. При выполнении задачи российские военнослужащие применили дроны типа «Герань» и артиллерийские орудия.

В тот же день журналисты РИА Новости со ссылкой на источник написали о перегруппировке сил ВСУ в Сумской области. По данным агентства, в данный момент командование украинских войск пытается восстановить боеспособность штурмовых подразделений на этом участке фронта.

Ранее военные ВС РФ поразили эшелоны с техникой украинских формирований в Сумской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами