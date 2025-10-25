На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В силовых структурах заявили о перегруппировке ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВСУ перегруппировывают штурмовые подразделения в Сумской области
true
true
true
close
AP

Командование украинских войск ведет перегруппировку сил в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник перегруппировывается и восстанавливает боеспособность штурмовых подразделений», — рассказал источник агентства.

24 октября в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы РФ вывели из строя установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS украинских формирований. Ударам подверглась техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении.

19 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что бойцы ВС РФ поразили эшелоны с техникой украинских войск в Сумской области. По его словам, в результате удара были уничтожены склады и пункты логистики (включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом), точки сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы противовоздушной обороны в приграничной полосе. Кроме того, ВСУ лишились нескольких полевых складов с горюче-смазочными материалами.

Ранее в Сумской области почти полностью ликвидировали роту 47-й бригады ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами