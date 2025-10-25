В силовых структурах заявили о перегруппировке ВСУ в Сумской области

Командование украинских войск ведет перегруппировку сил в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник перегруппировывается и восстанавливает боеспособность штурмовых подразделений», — рассказал источник агентства.

24 октября в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы РФ вывели из строя установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS украинских формирований. Ударам подверглась техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении.

19 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что бойцы ВС РФ поразили эшелоны с техникой украинских войск в Сумской области. По его словам, в результате удара были уничтожены склады и пункты логистики (включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом), точки сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы противовоздушной обороны в приграничной полосе. Кроме того, ВСУ лишились нескольких полевых складов с горюче-смазочными материалами.

Ранее в Сумской области почти полностью ликвидировали роту 47-й бригады ВСУ.