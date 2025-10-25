На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два украинских БПЛА сбиты над Брянской областью

МО: два украинских дрона были сбиты над Брянской областью с 15:00 до 20:00 мск
Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, это произошло в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО своевременно обнаружили и ликвидировали воздушные цели.

В период с 9:00 до 15:00 мск перехватили и уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над двумя регионами. Пять беспилотников сбили над Брянской областью и один БПЛА — над территорией Московского региона.

До этого в Минобороны заявили о количестве нейтрализованных за сутки дронов. Силы ПВО уничтожили 281 беспилотный летательный аппарат. В ведомстве добавили, что также были ликвидированы две управляемые авиационные бомбы. Всего за время специальной военной операции (СВО) российские войска сбили 92 459 беспилотников.

Ранее в Обнинске обнаружили беспилотник в районе одного из жилых домов.

Атаки БПЛА на Россию
