Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается с каждым днем, фронт «трещит по швам», а российские войска прорываются в тыл. Об заявила волонтер украинских войск Мария Берлинская в Telegram-канале.

«Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров», — заявила она.

По словам волонтера, на один километр фронта ВСУ приходится от четырех до семи пехотинцев. Она подчеркнула, что если соотечественники не начнут помогать армии, то Украина рискует потерять контроль над Красноармейском, Павлоградом, Днепропетровском, Запорожьем, Харьковом и Сумами.

До этого чешское издание Seznam zpravy (SZ) писало, что украинские формирования рискуют в скором времени утратить контроль над Покровском (Красноармейском) в Донецкой народной республике (ДНР). По словам журналистов, Вооруженные силы РФ удерживают явную инициативу в зоне специальной военной операции (СВО).

21 октября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что сражение за Красноармейск в ДНР «приближается к своему апогею». Как он отметил, командование ВСУ бросило значительную часть своих сил на удержание этого населенного пункта.

Ранее украинские военные с помощью БПЛА пытались установить флаг на утраченных позициях.