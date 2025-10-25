На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский волонтер заявила, что фронт ВСУ «трещит по швам»

Волонтер ВСУ Берлинская: украинский фронт трещит по швам
true
true
true
close
Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается с каждым днем, фронт «трещит по швам», а российские войска прорываются в тыл. Об заявила волонтер украинских войск Мария Берлинская в Telegram-канале.

«Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров», — заявила она.

По словам волонтера, на один километр фронта ВСУ приходится от четырех до семи пехотинцев. Она подчеркнула, что если соотечественники не начнут помогать армии, то Украина рискует потерять контроль над Красноармейском, Павлоградом, Днепропетровском, Запорожьем, Харьковом и Сумами.

До этого чешское издание Seznam zpravy (SZ) писало, что украинские формирования рискуют в скором времени утратить контроль над Покровском (Красноармейском) в Донецкой народной республике (ДНР). По словам журналистов, Вооруженные силы РФ удерживают явную инициативу в зоне специальной военной операции (СВО).

21 октября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что сражение за Красноармейск в ДНР «приближается к своему апогею». Как он отметил, командование ВСУ бросило значительную часть своих сил на удержание этого населенного пункта.

Ранее украинские военные с помощью БПЛА пытались установить флаг на утраченных позициях.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами