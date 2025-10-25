Власти Киева сообщили о пожарах в городе

Мэр Киева Кличко: пожары вспыхнули в Дарницком и Деснянском районах

В Киеве начались пожары. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, возгорания произошли в Дарницком и Деснянском районах на левом берегу Днепра. Градоначальник уточнил, что горят нежилые дома.

В ночь на 25 октября украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах на фоне объявленной воздушной тревоги. Других подробностей не приводилось.

Накануне военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы России впервые нанесли удар при помощи корректируемых авиабомб по порту Южный в Одесской области Украины.

Также он обратил внимание, что этот порт является одним из ключевых объектов морской инфраструктуры Украины, через который осуществляются в том числе поставки западного оружия и боеприпасов.

О том, что ВС России впервые применило корректируемые авиабомбы против объектов в Одесской области, 24 октября заявил руководитель украинской военной администрации региона Олег Кипер. По его словам, такие удары могут нести «значительные разрушения».

Ранее ВС России уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.