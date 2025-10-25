На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

Еще семь фигурантов появилось в деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В уголовном деле о хищении денег у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево появилось семь новых фигурантов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил информированный источник.

По его словам, суд в Москве удовлетворил ходатайства следствия и арестовал этих людей.

«Им вменяется участие в преступном сообществе», — сказал источник.

24 октября стало известно, что Басманный суд Москвы отправил под стражу одного из лидеров Лобненской организованного преступного сообщества (ОПС) Владимира Бардина, которого обвиняют в хищении денежных средств у участников специальной военной операции в Шереметьево.

По данным следствия, фигуранты, действуя в составе преступного сообщества, похищали, вымогали и обманным способом получали деньги у участников СВО, прибывающих в Шереметьево. Членами преступной группировки были сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Злоумышленники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышения цен на такси.

В аэропорту подыскивали бойцов СВО и предлагали им услуги такси изначально по адекватным ценам. В конце поездки сумма менялась, например, 2 тысячи рублей могли превратиться в 40 тысяч или даже 90 тысяч рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ отдавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием.

По данному делу уже арестованы свыше 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной группировки Алексей Кабочкин.

Ранее сообщалось, что полиция заминала дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево.

СВО: последние новости
