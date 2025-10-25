Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале на платформе Max об уничтожении шестого за ночь беспилотника, летевшего на Москву.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении Собянина.
Утром 24 октября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок.
Позже глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков заявил, что все пострадавшие от атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании. По его словам, власти помогут пострадавшим жителям с ремонтом и предоставят временное жилье.
Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.