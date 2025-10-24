На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В декабре в Иране пройдет антитеррористическое учение ШОС

Совместное антитеррористическое учение ШОС пройдет 4 декабря в Иране
Сергей Бобылев/РИА Новости

Совместное антитеррористическое учение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Саханд-антитеррор-2025» пройдет 4 декабря в Иране. Об этом сообщил директор региональной антитеррористической структуры организации Уларбек Шаршеев, его слова приводит РИА Новости.

«Региональной антитеррористической структурой завершается подготовка финальных мероприятий совместных антитеррористических учений компетентных органов стран-членов ШОС «Саханд-антитеррор-2025», — сказал он.

По словам Шаршеева, церемония закрытия также ожидается 4 декабря недалеко от иранского Тебриза.

Он добавил, что приглашения и программу направят участникам и наблюдателям учений в ближайшее время.

10 октября Кремль сообщил, что лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приняли решение о предоставлении Шанхайской Организации Сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

1 октября представители стран БРИКС и ШОС поделились опытом поддержки техстартапов.

Ранее Путин рассказал об отношении участников саммита ШОС к Трампу.

