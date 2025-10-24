На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хорватия возвращает военную службу по призыву

Парламент Хорватии проголосовал за возвращение службы в армии по призыву
Global Look Press

В Хорватии вернут военную службу по призыву; соответствующее предложение уже одобрили депутаты парламента республики. Об этом сообщает хорватское издание Novi list.

«Базовая военная подготовка (БВП) продлится два месяца, первый призыв пройдет к концу [2025] года, а первых призывников ожидают в казармах в Книне, Слуне и Пожеге в начале следующего года», — говорится в материале.

Отмечается, что на военные сборы будут отправлять юношей, достигших 19-летнего возраста. Им будут выплачивать по €1,1 тысячи ежемесячно.

В начале октября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германии необходимо вернуть обязательный призыв на военную службу. Он посетовал на то, что этот вопрос должен решаться в обсуждении с парламентскими фракциями.

До этого газета Welt со ссылкой на источники в кругах НАТО и бундесвера писала, что Североатлантический альянс требует от Германии увеличения числа военнослужащих примерно с 180 тысяч до 240-260 тысяч c 2030 года.

Ранее сообщалось о планах Нидерландов по возвращению обязательного призыва в армию.

