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Еще одна европейская страна хочет вернуть обязательную службу в армии

Нидерланды вернут обязательную службу в армии спустя 27 лет после ее отмены

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Janis Laizans/Reuters

Минобороны Нидерландов планирует вернуть обязательную воинскую повинность спустя 27 лет после ее отмены. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на документы оборонного ведомства.

Командующий Вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявил, что конкретных планов по повторному введению воинской повинности нет. По его словам, сейчас это не стоит на повестке дня и не является необходимым. Генерал отметил, что военным потребуются годы, чтобы приобрести необходимое оборудование, построить казармы и нарастить учебный потенциал.

В документах говорится, что Минобороны составило план действий, который необходим для достижения этой цели. Телеканал отмечает, что для введения обязательной службы в армии потребуется достаточно много времени, однако если соседние страны начнут вводить воинскую обязанность, то Нидерланды немедленно последуют их примеру.

В июле телеканал CNN сообщал, что многие европейские государства в свете подготовки конфликта с Россией готовятся ввести обязательный призыв на военную службу. В материале в качестве примера нового подхода к призыву выделяется Латвия, которая с 1 января нынешнего года вновь ввела обязательную военную службу. Также призыв обещали вернуть в Польше, Хорватии, Сербии и Черногории.

Ранее в Германии предложили отправлять женщин на обязательную военную службу.

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