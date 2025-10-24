Хегсет: США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море

США нанесли новый удар по судну наркоторговцев в Карибском море. Об этом в соцсети X сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Военное министерство нанесло кинетический удар по судну, управляемому Трен де Арагуа, признанной террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков в Карибском море», — написал он.

Глава Пентагона добавил, что на борту находились шесть предполагаемых «наркотеррористов», они были ликвидированы.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки.

До этого газета The Washington Post писала, что Трамп санкционировал «агрессивные действия» против Венесуэлы и «разрешил шаги» к свержению президента страны Николаса Мадуро. Как отмечается в материале газеты, документ, подписанный американским лидером, не содержит прямого приказа ЦРУ свергнуть Мадуро, но «разрешает шаги, которые могут привести к такому результату».

Ранее США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы.