На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО отразили атаку шести беспилотников на Россию

Минобороны: силы ПВО за пять часов сбили шесть дронов над регионами России
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 10:00 до 15:00 сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Московской областями, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, над каждой из перечисленных территорий уничтожили по два беспилотника.

Утром в МО сообщили, что силы ПВО за прошедшую ночь сбили 111 дронов ВСУ над территорией РФ. Над территорией Краснодарского края уничтожили четыре БПЛА. Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

В этот же день мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, взрыв произошел в результате атаки беспилотника.

Ранее жительница Красногорска рассказала «Газете.Ru» об атаке БПЛА на жилой дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами