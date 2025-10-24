Силы ПВО отразили атаку шести беспилотников на Россию

Минобороны: силы ПВО за пять часов сбили шесть дронов над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 10:00 до 15:00 сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Московской областями, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, над каждой из перечисленных территорий уничтожили по два беспилотника.

Утром в МО сообщили, что силы ПВО за прошедшую ночь сбили 111 дронов ВСУ над территорией РФ. Над территорией Краснодарского края уничтожили четыре БПЛА. Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

В этот же день мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, взрыв произошел в результате атаки беспилотника.

Ранее жительница Красногорска рассказала «Газете.Ru» об атаке БПЛА на жилой дом.