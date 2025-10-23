На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти российского города сообщили о массированной атаке БПЛА

Губернатор Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Украинские войска предприняли массированную атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Белгород. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Дорогие жители! Идет массированная атака БПЛА на Белгород и Белгородский район», — сказал он.

Глава региона призвал жителей быть внимательными, а также следить за оповещениями на официальных каналах властей.

Тем временем «Мострансавто» сообщило, что обломки беспилотного летательного аппарата, сбитого в Московской области, попали в автобус № 402, перевозящий пассажиров.

Утром 23 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 12:00 (мск) уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Минобороны до этого сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили почти 140 украинских дронов в 11 регионах России. Больше всего аппаратов сбили над Белгородской областью — там уничтожены 56 БПЛА. Также ведомство уточнило, что атаки отражали над Брянской (22), Воронежской (21), Рязанской (14) и Ростовской областями (13). Еще четыре дрона были перехвачены над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над территорией Курской области.

Ранее дроны ВСУ атаковали юг России.

