В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»

Украинские войска за сутки потеряли до 195 военных в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варачино, Искрисковщина, Кондратовка, Корчаковка и Ленинское Сумской области», — говорится в сводке.

Также в военном ведомстве рассказали, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Дергачи Харьковской области.

Как уточнили в Минобороны, ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего.

Утром в оборонном ведомстве заявили, что дежурные силы противовоздушной обороны за ночь отразили массированный налет беспилотников ВСУ, перехватив 139 целей в разных регионах России.

Больше всего аппаратов сбили над Белгородской областью — там уничтожены 56 БПЛА. Также ведомство уточнило, что атаки отражали над Брянской (22), Воронежской (21), Рязанской (14) и Ростовской областями (13). Еще четыре дрона были перехвачены над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над территорией Курской области.

Ранее ВС РФ зачистили крупный район на правом берегу реки Янчур.