Глава Воронежской области рассказал о последствиях атаки беспилотников

Гусев: украинские дроны повредили восемь частных домов в Воронежской области
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Восемь частных домов в Воронежской области получили повреждения в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, у зданий оказались посечены фасады и кровли. Также было повреждено остекление.

«В одном из этих домов произошло возгорание кровли, которое было оперативно ликвидировано», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские дроны повредили четыре автомобиля.

Гусев подчеркнул, что специалисты продолжают оценивать причиненный беспилотниками ущерб. При этом на территории региона сохраняется опасность атаки дронов.

Утром 23 октября министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны сбили 139 украинских беспилотников. В Белгородской области перехватили 56 целей, в Брянской области — 22, в Воронежской области — 21. Еще 14 дронов уничтожили в Рязанской области, 13 — в Ростовской области, четыре — в Крыму, по два — в Орловской, Волгоградской, Тамбовской и Калужской областях, один — в Курской области.

Как рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате падения обломков дронов на одном из местных предприятий начался пожар. На место выезжали сотрудники оперативных служб. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в Брянской области украинский беспилотник нанес удар по автомобилю.

