В Рязанской области в результате атаки украинских дронов произошел пожар

Малков: в Рязанской области после атаки БПЛА начался пожар на предприятии

Пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области в связи с падением обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

В заявлении говорится, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — подчеркнул губернатор.

Утром 23 октября министерство обороны РФ заявило, что ночью в 11 регионах страны перехватили и уничтожили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Наибольшее количество дронов — 56 — ликвидировали в Белгородской области. Еще 22 цели сбили в Брянской области, 21 — в Воронежской области, 14 — в Рязанской области. В Ростовской области нейтрализовали 13 БПЛА, в Крыму — четыре, в Волгоградской, Калужской, Орловской и Тамбовской областях — по два, в Курской области — один.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что один украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Новые Юрковичи. За рулем машины находилась женщина, ее спасти не удалось.

Ранее в Валуйском округе Белгородской области при атаке БПЛА пострадали люди.