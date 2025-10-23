На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области силы ПВО сбили украинские беспилотники

Слюсарь: над двумя районами Ростовской области сбиты и уничтожены дроны
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники над двумя районами Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.

Губернатор отметил, что последствий на земле не зафиксировано. Никто из граждан не пострадал.

23 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили над регионом не менее восьми беспилотников.

Накануне российские подразделения противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 33 дрона Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Единичные цели сбили в Тульской, Орловской и Тверской областях. В Новгородской области отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, в Псковской и Ростовской областях — трех. Также по три дрона ликвидировали в воздушном пространстве Крыма и над акваторией Черного моря. В Ленинградской области и над акваторией Азовского моря перехватили по четыре беспилотника, в Брянской области — восемь.

Ранее дроны ВСУ атаковали юг России.

