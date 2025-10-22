На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Генштабе РФ рассказали, кого затронет проект закона о привлечении резервистов

Генштаб РФ: законопроект о привлечении резервистов не затрагивает всех граждан
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Законопроект Минобороны (МО) России о привлечении резервистов не касается всех россиян. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает пресс-служба МО.

«Законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны», — сказал Цимлянский.

До этого он заявил, что резервисты будут направляться на специальные сборы на основании указа президента России. Также, по его словам, резервистов, которых после принятия соответствующего закона планируют привлекать к защите объектов жизнеобеспечения, не станут подвергать мобилизации.

13 октября правительство одобрило привлечение в армию резервистов при использовании ВС РФ за пределами России. Реализована данная инициатива будет за счет внесения изменений в федеральный закон «Об обороне».

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в армию в течение года.

