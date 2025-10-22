На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Резервистов будут отправлять на сборы на основании указа Путина

Резервисты будут направляться на сборы на основании указа президента России
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Резервисты будут направляться на специальные сборы на основании указа президента России. Об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит ТАСС.

«Направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента», — сказал он.

Цимлянский добавил, что резервистов, которых после принятия соответствующего закона планируют привлекать к защите объектов жизнеобеспечения, не станут подвергать мобилизации.

Он также добавил, что резервисты в РФ получают денежное довольствие и социальные гарантии, аналогичные военнослужащим.

Кроме того, Цимлянский заявил, что резервисты не будут привлекаться к участию в СВО и задачам за пределами России. Он напомнил, что согласно закону, резервисты участвуют в защите критически важных объектов только «на территории своего родного региона», и это прописано отдельными пунктами в контракте.

Ранее в Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части.

