Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ивановка в Днепропетровской области в ходе активных наступательных действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным военного ведомства, в ходе боев было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии Украины в районе населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Кучеров Яр и других в Донецкой Народной Республике.

Общие потери украинских вооруженных формирований, по заявлению Минобороны РФ, составили свыше 520 военнослужащих, а также уничтожены бронеавтомобиль HMMWV американского производства и два пикапа.

21 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские силы нанесли удар по производственным мощностям Южного машиностроительного завода в Павлограде, где осуществлялась сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ.

Ранее был назван единственный способ полного уничтожения ВПК Украины.