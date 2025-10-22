На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска освободили населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны РФ сообщило об освобождении Ивановки в Днепропетровской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ивановка в Днепропетровской области в ходе активных наступательных действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным военного ведомства, в ходе боев было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии Украины в районе населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Кучеров Яр и других в Донецкой Народной Республике.

Общие потери украинских вооруженных формирований, по заявлению Минобороны РФ, составили свыше 520 военнослужащих, а также уничтожены бронеавтомобиль HMMWV американского производства и два пикапа.

21 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские силы нанесли удар по производственным мощностям Южного машиностроительного завода в Павлограде, где осуществлялась сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ.

Ранее был назван единственный способ полного уничтожения ВПК Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами