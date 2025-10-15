На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

Цимлянский: отправка призывников в воинские части начнется в среду
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что отправка призывников в воинские части начинается в среду, 15 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Осенняя призывная кампания в РФ началась 1 октября. В Минобороны РФ планируют призвать 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев.

«Отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года», — отметил Цимлянский.

Он уточнил, что призывные мероприятия проводятся в плановом порядке и не связаны со специальной военной операцией.

13 октября правительство одобрило привлечение в армию резервистов при использовании ВС РФ за пределами России.

В материалах заседания комиссии кабмина указано, что у Минобороны появится возможность привлекать людей из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России.

Реализована данная инициатива будет за счет внесения изменений в федеральный закон «Об обороне».

Ранее в Госдуме призвали повысить оклад срочникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами