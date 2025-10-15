В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

Цимлянский: отправка призывников в воинские части начнется в среду

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что отправка призывников в воинские части начинается в среду, 15 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Осенняя призывная кампания в РФ началась 1 октября. В Минобороны РФ планируют призвать 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев.

«Отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года», — отметил Цимлянский.

Он уточнил, что призывные мероприятия проводятся в плановом порядке и не связаны со специальной военной операцией.

13 октября правительство одобрило привлечение в армию резервистов при использовании ВС РФ за пределами России.

В материалах заседания комиссии кабмина указано, что у Минобороны появится возможность привлекать людей из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России.

Реализована данная инициатива будет за счет внесения изменений в федеральный закон «Об обороне».

Ранее в Госдуме призвали повысить оклад срочникам.