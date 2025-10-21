В Минобороны рассказали об уничтоженных над Брянской областью беспилотниках

Минобороны: средства ПВО уничтожили над Брянской областью шесть БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что дроны были уничтожены в промежутке с 12:00 до 16:00 мск.

21 октября в Минобороны заявили, что силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России.

Ночью беспилотники атаковали Батайск, Ростовской области. В результате в многоквартирном доме по Западному шоссе была разрушена внешняя стена на верхних этажах. Никто из жильцов не пострадал. Из здания вывели 20 человек.

Кроме того, атаке подвергся Ростов-на-Дону. Там в результате падения обломков беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе пострадали мужчина и ребенок. Оба получили осколочные ранения.

Под утром Вооруженные силы Украины атаковали город Клинцы в Брянской области, в результате чего пострадал подросток.

Ранее украинский дрон атаковал трактор в белгородском поле.