Украина планирует купить американские Patriot за счет российских активов

Зеленский заявил о подготовке контракта на закупку 25 Patriot за счет активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен купить 25 систем Patriot за счет российских активов. Об это сообщает телеканал «Общественное».

«Украина и США готовят контракт на закупку 25 систем Patriot. <...> Один из источников финансирования — замороженные российские активы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина стоит в общей очереди поставок, но Вашингтон может изменить порядок получения вооружений.

20 октября газета The Guardian писала, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о предоставлении Украине кредита за счет замороженных активов России двигается к «счастливому завершению».

По оценке министра, соглашение может быть достигнуто до конца 2025 года.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

