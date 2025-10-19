В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации.

Гусев рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Незадолго до этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники. Глава региона уточнил, что никто не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Возгорание оперативно ликвидировали.

18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский БПЛА нанес удар по автомобилю в хуторе Кургашки. В результате пострадал 13-летний ребенок, которого попутным транспортом доставили в Валуйскую центральную районную больницу. У несовершеннолетнего диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ноги и головы.

Ранее в Запорожской области ликвидировали иностранных операторов БПЛА.