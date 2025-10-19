На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
true
true
true
close
Ilya Galakhov/Global Look Press

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации.

Гусев рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Незадолго до этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники. Глава региона уточнил, что никто не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Возгорание оперативно ликвидировали.

18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский БПЛА нанес удар по автомобилю в хуторе Кургашки. В результате пострадал 13-летний ребенок, которого попутным транспортом доставили в Валуйскую центральную районную больницу. У несовершеннолетнего диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ноги и головы.

Ранее в Запорожской области ликвидировали иностранных операторов БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами