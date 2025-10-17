В Ростовской области отразили атаку украинских дронов

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали несколько районов Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, часть дронов сбили в Миллеровском и Родионово-Несветайском районах. Также беспилотники перехватили в городе Новошахтинске и Красносулинском, Белокалитвинском районах.

«Никто из людей не пострадал», — подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что в хуторе Киселево в Красносулинском районе обломки БПЛА повредили ограждение и дом на частном подворье. Другая информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.

16 октября украинский дрон нанес удар по рейсовому автобусу в селе Илек-Кошары в Ракитянском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки пострадали три человека — водитель и две пассажирки. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения головы и рук, у одной из женщин — минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения руки, у второй женщины — множественные осколочные ранения головы, спины и руки. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Волгоградской области в результате атаки беспилотников загорелась электрическая подстанция.