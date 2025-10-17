На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские средства ПВО за неделю перехватили более 1300 украинских БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 18 снарядов от HIMARS и 1304 дрона
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11 по 17 октября перехватили и уничтожили более 1300 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«За неделю <...> сбиты <...> 1304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, за аналогичный промежуток времени средства ПВО нейтрализовали 18 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS и 36 украинских управляемых авиационных бомб. Также были ликвидированы две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

«В акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ», — добавили в министерстве.

Там уточнили, что от украинских морских дронов избавились силы Черноморского флота РФ.

Утром 17 октября в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи над территорией страны сбили 61 украинский беспилотник. Больше всего БПЛА — 32 — ликвидировали в Крыму. В Ростовской области перехватили еще 13 летательных аппаратов, над акваторией Черного моря — шесть, в Брянской области — пять, в Тульской области и столичном регионе — по два, в Курской области — один.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ раскрыли, сколько ракет ВСУ выпустили по мирному населению с февраля 2022 года.

СВО: последние новости
