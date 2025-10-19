В Пензенской области ограничили интернет на фоне опасности атаки БПЛА

В Пензенской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Он предупредил, что ради безопасности местных жителей временно ограничили работу мобильного интернета.

До этого в городе Елец, Елецком и Долгоруковском микрорайонах, а также в Становлянском и Измалковском муниципальных округах Липецкой области был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Спустя час его отменили. Однако на всей территории региона продолжает действовать желтый уровень воздушной опасности.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее ВСУ атаковали Россию более чем сотней беспилотников.