В Липецкой области действует желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области отметили красный уровень беспилотной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Он отметил, что на всей территории региона сейчас действует желтый уровень воздушной опасности.

Примерно час назад глава области заявил, что в городе Елец, Елецком и Долгоруковском микрорайонах, а также в Становлянском и Измалковском муниципальных округах введен красный уровень угрозы атаки БПЛА.

Такой сигнал предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

