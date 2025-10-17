На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В украинском селе неизвестные второй раз украли неразорвавшуюся бомбу

На Украине неизвестные второй раз украли неразорвавшийся КАБ
РИА Новости

В селе Томаковка Никопольского района подконтрольной Украине части Запорожской области неизвестные украли неразорвавшуюся российскую корректируемую авиабомбу (КАБ). Об этом сообщает Telegram-канал DroneBomber.

Аналогичный случай произошел в ноябре 2024 года. Тогда автор канала обратился к похитителю КАБ и попросил его вернуть снаряд ГСЧС, чтобы его обезвредить. Позднее в этом же месяце неизвестный украл дрон «Шахед».

«Кто помнит историю с украденным КАБом в Токмаковке? Ну так вот, то же село, та же история», — написал автор канала.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские войска во время ночной атаки ударили беспилотными летательными аппаратами по критической инфраструктуре Украины.

12 октября министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. По информации оборонного ведомства, атака проводилась с помощью авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и сил артиллерии.

Ранее российские бойцы подбили робота ВСУ в зоне СВО.

