Хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Йемене

Представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» ворвались в дом сотрудников ООН в Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным издания, ворвавшиеся собрали на первом этаже 18 человек, находившихся в здании, изъяли их телефоны, компьютеры и электронные устройства. Затем хуситы начали допрашивать сотрудников ООН.

До этого хуситы провели обыски в офисе Всемирной продовольственной программы ООН в Сане и задержали одного из сотрудников.

В августе стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина. Хуситы подтвердили, что был уничтожен глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и «несколько его коллег-министров».

Ранее хуситы задержали сотрудников ООН в Йемене.