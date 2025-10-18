Спецназ уничтожил замаскированный пункт управления дронами ВСУ в ДНР

Спецназ 51-й армии Южного военного округа (ЮВО) комбинированным ударом БПЛА «Молния-2» и FPV-дрона уничтожил в Донецкой Народной Республике (ДНР) замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил офицер ЮВО с позывным «Икс».

По словам собеседника агентства, пункт управления был замаскирован под жилой дом под Красноармейском. В результате удара российских сил, он был полностью уничтожен «вместе со всем оборудованием и личным составом», уточнил офицер.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские войска ударили по объектам энергетики Украины, а также по живой силе ВСУ. Удар наносился по позициями противника оперативно-тактической авиацией и беспилотниками. Удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145-ти районах. Были уничтожены вражеские склады боеприпасов, места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

До этого российская армия при помощи авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожила пункты временной дислокации бойцов в Харьковской области.

Ранее появилось видео ликвидации цеха сборки дронов ВСУ в Херсоне.