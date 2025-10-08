На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео ликвидации цеха сборки дронов ВСУ в Херсоне

Видео: российская армия ударом «Искандера» уничтожила цех сборки БПЛА в Херсоне
Российская армия ударом ракетного комплекса «Искандер» поразила цех сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Херсоне. Видеокадры с операции опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Судя по видеозаписи, объект вооруженных сил Украины (ВСУ) располагался в промышленной зоне города. Разведывательный беспилотник зафиксировал четкое попадание в цель и мощный взрыв от удара.

2 октября газета Financial Times (FT) писала, что Россия модифицировала основной арсенал ракет, чтобы эффективнее преодолевать ПВО Украины, включая системы Patriot, которые показывают себя все менее эффективно в ходе конфликта.

По данным издания, Россия совершенствует свои баллистические ракеты для более эффективного противостояния системам ПВО Patriot. По информации собеседников, ВС РФ могли модернизировать комплекс «Искандер-М», а также баллистические ракеты «Кинжал».

Ранее российские военные уничтожили РСЗО HIMARS в Харьковской области.

СВО: последние новости
