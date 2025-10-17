Трамп рассказал об отношении США к поставкам ракет Tomahawk Украине

Трамп: США предпочитают, чтобы у Киева не было необходимости в ракетах Tomahawk

Вашингтон предпочтитает сценарий, при котором Киеву не понадобятся крылатые ракеты Tomahawk. Об этом в ходе брифинга заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы будем говорить о Tomahawk, и мы предпочли бы, чтобы они им [Вооруженным силам Украины] не понадобились», — сказал он.

По словам главы Белого дома, американская сторона желает завершения российско-украинского конфликта, так как именно этого добиваются США, участвуя в нем. Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о перспективе новых вооружений Украине, Трамп заявил о приоритете обеспечения оружейных запасов собственной страны.

Предполагается, что президент Украины Владимир Зеленский попробует добиться от США поставок ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk, для чего украинская администрация подготовила список обещаний Трампу. Тем не менее, издание Financial Times сообщило, что Трамп вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине, а решение по этому вопросу отложит до встречи с Путиным.

Ранее Трамп оценил возможное использование оружия США для дальнобойных ударов.