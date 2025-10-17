На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал об отношении США к поставкам ракет Tomahawk Украине

Трамп: США предпочитают, чтобы у Киева не было необходимости в ракетах Tomahawk
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Вашингтон предпочтитает сценарий, при котором Киеву не понадобятся крылатые ракеты Tomahawk. Об этом в ходе брифинга заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы будем говорить о Tomahawk, и мы предпочли бы, чтобы они им [Вооруженным силам Украины] не понадобились», — сказал он.

По словам главы Белого дома, американская сторона желает завершения российско-украинского конфликта, так как именно этого добиваются США, участвуя в нем. Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о перспективе новых вооружений Украине, Трамп заявил о приоритете обеспечения оружейных запасов собственной страны.

Предполагается, что президент Украины Владимир Зеленский попробует добиться от США поставок ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk, для чего украинская администрация подготовила список обещаний Трампу. Тем не менее, издание Financial Times сообщило, что Трамп вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине, а решение по этому вопросу отложит до встречи с Путиным.

Ранее Трамп оценил возможное использование оружия США для дальнобойных ударов.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами