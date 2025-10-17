На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военнослужащие продвинулись к реке Янчур

Российские войска вышли к реке Янчур после освобождения Приволья
Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские войска вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области и создали условия для продолжения наступления. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль район обороны противника и продвинулись [на] более 4 км в глубину. Благодаря слаженной работе операторов беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских расчетов штурмовые подразделения вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур, создав выгодные условия для дальнейшего наступления», — отметило российское оборонное ведомство.

Министерство обороны России опубликовало кадры боевых действий, в результате которых российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Приволье в Днепропетровской области.

За неделю российские войска установили контроль над семью населенными пунктами в зоне специальной военной операции. В ведомстве уточнили, что, помимо Приволья, группировка «Восток» освободила Алексеевку в Днепропетровской области. Также подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области.

Ранее в Харьковской области заявили о многочисленных случаях дезертирства в рядах украинских войск.

