Министерство обороны России опубликовало кадры боевых действий, в результате которых российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Приволье в Днепропетровской области.

В ведомстве сообщили, что военнослужащие группировки войск «Восток» смогли прорвать оборону противника и продвинуться вглубь более чем на 4 км. Отмечается, что операция прошла при тесном взаимодействии операторов беспилотников и артиллерийских расчетов, что позволило штурмовым подразделениям выйти к естественному рубежу — реке Янчур. Это создало благоприятные условия для дальнейшего наступления российских сил.

За неделю российские войска установили контроль над семью населенными пунктами в зоне специальной военной операции. В ведомстве уточнили, что, помимо Приволья, группировка «Восток» освободила Алексеевку в Днепропетровской области. Также подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области.

Ранее в Харьковской области заявили о многочисленных случаях дезертирства в рядах украинских войск.