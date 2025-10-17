На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии вдова военнослужащего не может получить выплаты из-за ошибки в документах

В Бурятии вдова солдата не может получить выплаты из-за буквы в документах
Evgeniy Maloletka/AP

В Бурятии вдова военнослужащего не может получить положенные выплаты из-за ошибки в написании фамилии в документах. Об этом сообщает сетевое издание Infpol.

По информации издания, расхождение в одну букву в документах стало формальным основанием для отказа в перечислении выплат. Женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой.

Омбудсмен пообещала помочь вдове и сообщила, что вопрос будет решаться в судебном порядке для восстановления прав заявительницы.

19 сентября сообщалось, что жена участника специальной военной операции (СВО) из Уфы осталась без выплат из-за того, что мужчина не был разведен с первой супругой.

В конце сентября Министерство обороны России предложило установить срок выплат мобилизованным на военную службу гражданам в случае увольнения до сдачи дел и должности.

Ранее в Волгограде раненого бойца без глаза и слуха захотели вернуть на фронт.

