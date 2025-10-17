Туристы с детьми спрятались от атаки ВСУ в коридоре отеля в Сочи и попали на видео

Mash: туристов с детьми укрыли в коридорах отеля в Сочи из-за атаки дронов

Туристов с детьми вывели из номеров в отеле в Сочи из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

На кадрах можно заметить, как толпы путешественников спрятались от угрозы в коридорах «Сочи Парк Отеля». Некоторое время они сидели в коридоре и ждали отмены воздушной опасности.

До этого мэр города Андрей Прошунин сообщил, что опасность атаки БПЛА в Сочи отменили. По его словам, на данный момент опасности для жителей и гостей города нет.

В 6:33 мск глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале также написал об отмене угрозы атаки дронов на вверенной ему территории.

Ночью 17 октября Прошунин заявил, что средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА на город. На этом фоне все местные службы были приведены в состояние максимальной готовности. Глава населенного пункта призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее стало известно, что в аэропорту Сочи задерживаются более десяти рейсов.