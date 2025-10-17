Мэр Сочи сообщил об отмене опасности атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменили в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Заявление было опубликовано в 6:30 мск.

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — подчеркивается в тексте.

В 6:33 мск глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале также написал об отмене угрозы атаки дронов на вверенной ему территории.

Ночью 17 октября мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА на город. На этом фоне все местные службы были приведены в состояние максимальной готовности. Глава населенного пункта призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

По данным министерства обороны РФ, всего в течение ночи над территорией страны сбили 61 украинский беспилотник. Больше всего целей — 32 — перехватили в Крыму. Еще 13 дронов уничтожили в Ростовской области, шесть — над акваторией Черного моря, пять — в Брянской области, по два — в столичном регионе и Тульской области, один — в Курской области.

Ранее в Волгоградской области после атаки БПЛА загорелась электрическая подстанция.